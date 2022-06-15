США передадут Украине разведданные для ударов системами залпового огня

США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня.

Об этом заявило Минобороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным Пентагона, сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS и MLRS.

США признали, что пока у Москвы больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в очередной раз сказал, что планирует обеспечить украинскую армию всем необходимым для поражения целей на территории Украины.

Теоретически HIMARS и MLRS могут добиться целей, расположенных на территории России. При этом президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с датскими журналистами заявил, что украинская армия не будет обстреливать гражданские объекты в соседней стране.

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США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.