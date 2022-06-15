Около 30 музеев повреждены в Украине в результате вторжения РФ, - Минкульт
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В Украине в результате полномасштабного вторжения России повреждено 30 музеев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Анастасия Бондарь.
"На сегодняшний день из-за полномасштабного вторжения повреждения получили примерно 30 музеев. Некоторые из них, например, музей имени Григория Сковороды, полностью уничтожены. Другие пострадали от мародерства", – сообщила Бондарь.