Новости • Война

Макрон: Зеленскому придется вести переговоры с Путиным

36 008163
Макрон: Зеленскому придется вести переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что властям Украины придется вести переговоры с властями РФ. Он считает переговоры неуникальными, а также хочет "остановить российские военные действия" и "помочь украинской армии".

Об этом он заявил во время посещения французских военных на базе НАТО в Румынии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Никто не знает, что будет в последующие недели и месяцы. Мы будем делать все в дальнейших попытках остановить военные действия России и чтобы помочь украинцам и их армии, чтобы они могли вести переговоры, но устоявшимся способом", - сказал он во вторник 14 июня.

15 июня на пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Иоганнисом президент Франции повторил, что "украинскому президенту и его представителям предстоит договариваться с Россией".

Читайте: Такой развитой антикоррупционной инфраструктуры, как в Украине, нет во многих странах ЕС, - Зеленский

До сих пор Макрона не раз критиковали и, в частности, с украинской стороны за его заявления о необходимости диалога с Россией.

Но Эмманюэль Макрон всегда однозначно осуждал российскую агрессию и Франция стала одним из государств, среди первых предоставивших Украине тяжелое вооружение - дальнобойные гаубицы.

Топ комментарии

  • т р у д а р ь
    макрону надоело в одиночку с ****** беседовать..
  • Ireland
    Медведев, єдиний в кремлівській компанії, хто нижчий за Путіна, заявив, що Україна «через пару лет может уже не существовать на карте мира».

    Нацизм в чистому вигляді. Вони хочуть знищити цілий народ просто тому, що ненавидять його.

    При цьому, наприклад, Макрон каже, що нам потрібно буде сідати за стіл переговорів з Путіним. Цікаво, а, може, Де Голлю свого часу теж було варто переговорити з Гітлером, замість того, щоб оголосити про спротив?
  • Алекс Ростиков
    ,Пашьол накуй!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости