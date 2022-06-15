Макрон: Зеленскому придется вести переговоры с Путиным
Об этом он заявил во время посещения французских военных на базе НАТО в Румынии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Никто не знает, что будет в последующие недели и месяцы. Мы будем делать все в дальнейших попытках остановить военные действия России и чтобы помочь украинцам и их армии, чтобы они могли вести переговоры, но устоявшимся способом", - сказал он во вторник 14 июня.
15 июня на пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Иоганнисом президент Франции повторил, что "украинскому президенту и его представителям предстоит договариваться с Россией".
До сих пор Макрона не раз критиковали и, в частности, с украинской стороны за его заявления о необходимости диалога с Россией.
Но Эмманюэль Макрон всегда однозначно осуждал российскую агрессию и Франция стала одним из государств, среди первых предоставивших Украине тяжелое вооружение - дальнобойные гаубицы.