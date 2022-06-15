Макрон: Зеленскому придется вести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что властям Украины придется вести переговоры с властями РФ. Он считает переговоры неуникальными, а также хочет "остановить российские военные действия" и "помочь украинской армии".

Об этом он заявил во время посещения французских военных на базе НАТО в Румынии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Никто не знает, что будет в последующие недели и месяцы. Мы будем делать все в дальнейших попытках остановить военные действия России и чтобы помочь украинцам и их армии, чтобы они могли вести переговоры, но устоявшимся способом", - сказал он во вторник 14 июня.

15 июня на пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Иоганнисом президент Франции повторил, что "украинскому президенту и его представителям предстоит договариваться с Россией".

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До сих пор Макрона не раз критиковали и, в частности, с украинской стороны за его заявления о необходимости диалога с Россией.

Но Эмманюэль Макрон всегда однозначно осуждал российскую агрессию и Франция стала одним из государств, среди первых предоставивших Украине тяжелое вооружение - дальнобойные гаубицы.