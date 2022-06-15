Греция передаст Украине 30 боевых машин пехоты, - премьер Мицотакис

Греция предоставит Украине до 30 единиц боевых машин пехоты – БМП-1.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью ERT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, поставки БМП произойдут в рамках частичного переоснащения армейского парка современными машинами из Германии как условия помощи Украине со стороны Греции.

"В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество - от 20 до 30 БМП-1 - на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - подчеркнул Мицотакис.

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