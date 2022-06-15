Надеемся, Турция сможет помочь в вывозе зерна из Украины, - Столтенберг
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Когда я недавно говорил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, одной из главных тем были попытки Турции способствовать заключению любого соглашения, которое позволило бы экспортировать зерно через Черное море", - отметил Столтенберг.
"Я очень надеюсь, что эти усилия приведут к чему-нибудь, но очень рано говорить, насколько успешными они будут", - добавил генсек НАТО.
По его словам, ЕС и НАТО активно заботятся о проблеме вывоза зерна из Украины.
На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в Анкаре считают выполнимым план ООН по вывозу из Украины зерна. Он отметил, что идет обсуждение создания механизма "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.