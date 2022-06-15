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Требуется помощь с приобретением снайперского прицела для винтовки воину Петраковскому

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Требуется помощь с приобретением снайперского прицела для винтовки воину Петраковскому
Работник "Українських Новин", старший сержант теробороны Ирпеня ВСУ Александр Петраковский нуждается в снайперском прицеле для винтовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт агентства.

Снайперский прицел для нее стоит 105 тысяч гривен. 40 тысяч гривен передаст благотворительный фонд, а еще 65 тысяч гривен необходимо собрать.

"Українські Новини" просят волонтеров, бизнесменов или всех тех, кто имеет такую возможность помочь Петраковскому приобрести этот прицел для эффективного выполнения боевых задач на востоке Украины.

Средства можно отправить непосредственно на карту Александра Петраковского - 4132 8170 0880 5749.

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  • Garry Grant
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  • Fizko Kyiv
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  • Fizko Kyiv
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