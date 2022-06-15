Цель НАТО - срочно помочь Украине, о ПДЧ речь не идет, - Столтенберг

В отношениях с Украиной союзники НАТО сейчас сосредоточены на предоставлении срочной помощи для победы в войне, которую против нее ведет Россия. О предоставлении Плана действий по членству речь не идет.

Это следует из ответа генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина-страна, которая стремится стать членом НАТО. Наш фокус сейчас – помочь им в битве с агрессивными нападениями, помочь им практической поддержкой, смертельной и несмертельной помощью от союзников по НАТО и от НАТО, а также помочь Украине продолжать модернизировать вооруженные силы, чем союзники уже работают много лет, включая переход от оборудования советской эры к современному оборудованию НАТО. Это наш фокус в наших отношениях с Украиной", – пояснил генсек альянса.