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Цель НАТО - срочно помочь Украине, о ПДЧ речь не идет, - Столтенберг

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Цель НАТО - срочно помочь Украине, о ПДЧ речь не идет, - Столтенберг
В отношениях с Украиной союзники НАТО сейчас сосредоточены на предоставлении срочной помощи для победы в войне, которую против нее ведет Россия. О предоставлении Плана действий по членству речь не идет.

Это следует из ответа генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина-страна, которая стремится стать членом НАТО. Наш фокус сейчас – помочь им в битве с агрессивными нападениями, помочь им практической поддержкой, смертельной и несмертельной помощью от союзников по НАТО и от НАТО, а также помочь Украине продолжать модернизировать вооруженные силы, чем союзники уже работают много лет, включая переход от оборудования советской эры к современному оборудованию НАТО. Это наш фокус в наших отношениях с Украиной", – пояснил генсек альянса.

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Реально яке ПДЧ з цинічними блазнями,кремлівськими гнидами!! Добре що взагалі чимось допомогають,якби не допомогали Україна вже мала би нуль!!))
  • Mykola Trofimenko
    Про ПДЧ мова йтиме, але не за цієї влади
  • Straight Ahead
    як бачимо, це швидше не позиція нашої нинішньої влади, а таки позиція НАТО.
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