В апелляционном суде Львова рассматривают 16 процессов по запрету пророссийских партий, - Малюська

В Восьмом апелляционном административном суде во Львове сейчас продолжаются 16 судебных процессов по запрету пророссийских политических партий.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюсmка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Восьмом апелляционном административном суде во Львове сейчас находятся одновременно 16 судебных процессов. В отношении шести политических партий решение уже принято, в отношении остальных - мы ждем принятия решений уже в ближайшее время", - сказал Малюська в эфире национального телемарафона в среду.

По словам министра, "громким" запретом пророссийской политсилы в Украине стал запрет по решению суда первой инстанции политической партии "Наши".

"Там есть решение суда первой инстанции, сейчас ждем, подадут ли они апелляционную жалобу", - подчеркнул Малюська.

Он уточнил, что уже на текущей неделе возможно вынесение судебных решений о запрете политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партии Шария" и других, в том числе тех, деятельность которых была приостановлена ​​по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины.

"Кроме того, у нас еще были отдельно политические партии, о которых была информация об их пророссийскости", - подчеркнул министр.

Малюська добавил, что гражданам, которые захотят в будущем регистрировать новые пророссийские политические партии, сделать это будет гораздо сложнее.

"А в чем смысл? Если они будут исповедовать пророссийскость, то мы подадим еще 1, 2, 3, 10 исков с таким же результатом. Создавать партии – это сложно, ресурсно и дорого. Создавать партии, а мы будем их закрывать? Ну, можем поиграть в такую ​​игру, в "кота и мышки", - подытожил министр.