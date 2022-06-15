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Если Украина не остановит РФ, то она придет в Польшу, - Резников

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Если Украина не остановит РФ, то она придет в Польшу, - Резников
Украина выстоит в войне с Россией, важно также, чтобы выстоял Запад.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польские "Крабы" начнут съедать колонны россиян. Я благодарен за это польскому правительству. Это военная техника XXI века, которую ценят солдаты", - отметил он.

По словам Резникова, Украина выстоит в войне с Россией, и сейчас важно, чтобы Запад тоже выстоял.

"Нас хотели преодолеть, давали нам 72 часа – им это не удалось. Они (россияне. – Ред.) не смогут этого сделать за 72 недели или даже через 72 месяца. Важно, чтобы вы (союзники. – Ред.) не сдались, а мы не устанем", – заявил глава Минобороны.

В то же время он подчеркнул, что если Украина с помощью Запада не остановит россиян, то они придут в Польшу.

"Ваши ребята не погибают на фронте. Сегодня мы платим своей кровью за то, что можем сейчас говорить в свободной Варшаве", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Резников, там вчера Зелик поручил Залужному разобраться с ситуацией со средствами защиты на передовой. Может быть вы на пару с Даниловым, перестаните нести ерунду на околовсяческие темы и займётесь этим вопросом, а также всеми остальными в своей компетенции?
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    А навіщо їм заморочуватись, а волонтери для чого, а народ України збирає все по нитці, щоб забезпечити армію, печуть, варять, парять, везуть на авто, які закуплені за рахунок українців... все у них ок.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Так після такого висловлювання він вже не радник, а зрадник. А де він таке сказав, цікаво подивитись.
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