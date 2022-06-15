Суд запретил Социалистическую партию Украины

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

Имущество Социалистической партии и всех ее организаций, согласно решению суда, будет передано государству. Но само решение может быть еще обжаловано в Верховном Суде.

Как рассказывает ведущий аналитик Движения ЧЕСНО Игорь Фещенко, доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего Ильи Кивы. В частности, упоминалось о поздравлении Кивой Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации им его деятельности, а также о государственном предательстве Кивы.

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По мнению СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, он и дальше оказывает влияние на нее. В частности, в делах цитировались публикации со ссылкой на партийный сайт, в которых вхождение Кивы в ОПЗЖ подавалось как делегирование от СПУ. Кроме этого, согласно материалам дела, по сей день Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика - директор именного благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".

Еще одним доказательством влияния Кивы на Соцпартию считают, что возглавляемая им организация "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты за жизнь", как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и Социалистическая партия Украины.

Кроме того, в качестве аргументов за запрет приводилась антиукраинская деятельность отдельных руководителей ячеек СПУ, в частности Александра Онищенко. Он возглавляет Киевскую городскую ячейку партии, а также выдвигался от нее на выборах народных депутатов в 2019 году (ЦИК отказал в регистрации Онищенко).

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"В целом заседание по запрету Соцпартии стало одним из немногих на которое допустили журналистов. Также, оно стало самым длинным и длилось почти три часа. Кратчайшее заседание по запрету Блока Владимира Сальдо длилось около 30 минут", — отмечает Игорь Фещенко, посещающий все судебные заседания.

Социалистическая партия – одна из старейших политических сил независимой Украины. С основания в 1991 году и до 2010-го ее возглавлял Александр Мороз.

С 1995 года СПУ была в оппозиции к власти тогдашнего президента Леонида Кучмы, в 2000-2003 годах именно социалисты во главе с Морозом были организаторами акций протеста против президента Леонида Кучмы "Украина без Кучмы" и "Восстань, Украина!". А осенью 2000 года именно Мороз обнародовал "пленки Мельниченко", что указывали на причастность Кучмы и его окружения к убийству журналиста Георгия Гонгадзе - таким образом СПУ стала инициатором "Кассетного скандала".

Социалистическая партия — уже седьмая запретная политсила, которую Министерство юстиции считает пророссийской. До этого за неполную неделю суд уже запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо". Рассмотрение дел по "Прогрессивной социалистической партии" перенесено через встречный иск со стороны партии, а также перенесено заседание по запрету "Рабочей партии Украины (марксистско-ленинская)".