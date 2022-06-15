Свобода – в генах: Линкявичюс напомнил россиянам об их месте на средневековой карте. КАРТА
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Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс напомнил современным российским "имперцам" о месте Московии на карте во времена Великого княжества Литовского.
Соответствующую карту он опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Обсуждая "имперские амбиции", посмотрим на Великое княжество Литовское (13-15 вв.). Не через "восстановление империи", а для распространения духа свободы. Что-то должно было сохраниться в генах", - написал Линкявичюс.
Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин сравнил себя с Петром I, что на его судьбу тоже выпала историческая миссия – возвращать территории и укреплять империю.