Сенат Чехии ограничил выплаты гуманитарной помощи украинским беженцам

Верхняя палата Парламента Чешской Республики поддержала ограничение выплаты украинским беженцам так называемой гуманитарной помощи в размере 5000 крон (200 евро).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Эта сумма уже не будет начисляться, если чешское государство бесплатно предоставляет беженцам убежище, питание и гигиенические средства. Мероприятие направлено против "дотационного туризма". Государство также будет проверять – проживают ли зарегистрированные в Чехии беженцы по адресам, которые были ими заявлены. Гуманитарная помощь, начиная со второго месяца пребывания беженцев на территории Чехии, будет начисляться по месту постоянной регистрации.

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Ранее уже правительство Чешской Республики приняло решение, что так называемая "временная защита", адресованная беженцам из воюющей Украины, не будет предоставляться гражданам, одновременно владеющим паспортами других стран Европейского союза. Продлен также запрет на оформление виз и разрешений на пребывание в Чехии гражданам России и Беларуси.

Документ еще должен подписать президент Чехии Милош Земан.

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