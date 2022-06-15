Меньше чем за сутки энергетики смогли вернуть свет в 15 тысяч домов в зоне боевых действий, - ДТЭК

Энергетики менее чем за сутки возобновили электроснабжение 28 населенных пунктов на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Торецком направлениях, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Донецком регионе, тяжелая, особенно на севере. Продолжаются постоянные обстрелы практически по всем видам вооружений. Несмотря на это энергетики смогли возобновить питание в том числе 28 населенных пунктов на сложных Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Торецком направлениях, пострадавших от обстрелов накануне", - говорится в сообщении.

За 14 июня энергетики смогли выполнить восстановительные работы на оборудовании и линиях в 31 населенном пункте Донбасса. Это позволило восстановить электропитание 14 678 семей. Из-за боевых действий пока без электропитания 316 населенных пунктов Донецкой области.

Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 112 сутки и вместе со всеми службами делают все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет", - говорят в ДТЭК.