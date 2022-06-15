"Метинвест" призывает Кабмин и ОП ввести персональные санкции против причастных к захвату и продаже украинского металла

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (ММК им. Ильича) Группы "Метинвест" обратился в Кабинет министров и Офис Президента Украины с просьбой наложить персональные санкции на российских резидентов, незаконно захватывающих и перепродающих украинский металл. Ответные письма от имени генерального директора ММК им. Ильича Тараса Шевченко уже отправлены адресатам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Метинвеста".

С начала российского вторжения в Мариуполе осталось около 145 тысяч тонн металлопродукции ММК им. Ильича, из них более 124 тысяч тонн – на территории морского порта. Эта продукция предназначалась для европейских предприятий, однако не была вывезена из-за войны.

В конце мая 2022 г. судно РМ-3 с продукцией ММК им. Ильича на борту направилось из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно принадлежит ООО "УК "Река-Море" (РФ), руководителем и учредителем которой является Геннадий Арустамов.

ММК им. Ильича уже обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением о совершении уголовного правонарушения. Предприятие отмечает отсутствие какого-либо сотрудничества или координации с представителями страны-агрессора или ее оккупационной администрацией, причастной к вывозу металла в РФ.

ММК им. Ильича отмечает, что деятельность названных резидентов РФ угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины. Предприятие просит правительство и Офис Президента Украины ввести санкции против ООО "УК "Ріка-Море", ответственного за угон имущества, его руководителя, а также против других физических и юридических лиц, которые транспортируют, выгружают, продают или перепродают продукцию, похищенную в ММК им. Ильича.

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Напомнится также, что в конце мая этого года "Метинвест" сообщил о высоком риске пиратства со стороны Российской Федерации и похищении и незаконном вывозе из принадлежащего Группе порта Мариуполя металлургической продукции.

Отмечается, что "Метинвест" прилагает все возможные законные усилия для привлечения всех виновных лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности.