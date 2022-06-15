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Казахстан не будет нарушать западные санкции против РФ, – президент Токаев

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Казахстан не будет нарушать западные санкции против РФ, – президент Токаев
Казахстан получает от стран Запада уведомление о вторичных санкциях и не собирается нарушать ограничения, введенные международным сообществом против РФ.

Об этом президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сказал в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Санкции есть санкции. Тем более что мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада", - сказал он.

При этом Токаев подчеркнул, что все экономические договоренности его страны с РФ продолжают действовать, о чем он недавно сообщил Путину. Иначе, по его словам, "было бы неправильно и невыгодно".

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"Достигаем необходимые договоренности, не нарушая при этом санкций", - описал он работу правительства Казахстана с правительством РФ.

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Токаєв брехун бо Казахстан вже допомагає лапатнікам обходити санкції...
  • Kiev_Kiev_777
    очканул узкопленочный
  • Ziu Zou
    Надо смотреть на их дела, а то слухи ходят что кацапы там и в Армении регистрируют много чего для обхода санкций
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