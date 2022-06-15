Казахстан не будет нарушать западные санкции против РФ, – президент Токаев

Казахстан получает от стран Запада уведомление о вторичных санкциях и не собирается нарушать ограничения, введенные международным сообществом против РФ.

Об этом президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сказал в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Санкции есть санкции. Тем более что мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада", - сказал он.

При этом Токаев подчеркнул, что все экономические договоренности его страны с РФ продолжают действовать, о чем он недавно сообщил Путину. Иначе, по его словам, "было бы неправильно и невыгодно".

Также читайте: Казахстан переименовывает свою нефть, чтобы не путали с российской

"Достигаем необходимые договоренности, не нарушая при этом санкций", - описал он работу правительства Казахстана с правительством РФ.