Казахстан не будет нарушать западные санкции против РФ, – президент Токаев
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Казахстан получает от стран Запада уведомление о вторичных санкциях и не собирается нарушать ограничения, введенные международным сообществом против РФ.
Об этом президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сказал в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Санкции есть санкции. Тем более что мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада", - сказал он.
При этом Токаев подчеркнул, что все экономические договоренности его страны с РФ продолжают действовать, о чем он недавно сообщил Путину. Иначе, по его словам, "было бы неправильно и невыгодно".
"Достигаем необходимые договоренности, не нарушая при этом санкций", - описал он работу правительства Казахстана с правительством РФ.