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Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину: лидер Китая не считает РФ агрессором

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Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину: лидер Китая не считает РФ агрессором
Лидер Китая Си Цзиньпин отказался осудить действия России в Украине или признать их вторжением. Он призывает к "решению проблемы путем переговоров".

Телефонный разговор между Путиным и Си Цзиньпином длился час, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Президент Китая отказался осудить действия России в Украине или признать их вторжением и "призвал к решению проблемы путем переговоров".

Также Си Цзиньпин сказал президенту России, что все стороны должны работать над урегулированием ситуации в Украине "ответственным степени", а также заявил, что Китай готов помочь решить проблему.

"Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса в Украине. Китай готов продолжить свою конструктивную роль", - цитирует издание главу Китая.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Alexey Chernyavsky
    Такой же ушлепок как и ботоксный.
  • wittmann1980
    Конечно, они же собираются отжать Тайвань, родственные души.
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