Украина должна получить статус кандидата как можно скорее, - президент Румынии

Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что поддержка Украины в войне с Россией должна включать в себя предложение статуса кандидата на членство в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности", - сказал Иоганни после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Румынии.

Он добавил, что в контексте кандидатского статуса были попытки найти реальное решение разногласий между европейскими государствами.

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Макрон, в свою очередь, заявил, что ЕС должен послать украинскому народу четкий политический сигнал.

Как сообщалось, ожидается, что 17 июня Европейская комиссия предоставит свое заключение по кандидатскому статусу для Украины.