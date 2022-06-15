Оккупанты в Новой Каховке похитили супругов-пенсионеров, - родственники

Российские захватчики в Новой Каховке Херсонской области 14 июня похитили семью пенсионеров - Чугуй Николая и Людмилу, 1951 и 1957 г.р.

Об этом сообщили родственники похищенных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По свидетельству очевидцев, супругов похитили из их дома утром. Восемь вооруженных российских захватчиков подъехали на двух автомобилях, посадили мужчину в один автомобиль, женщину – в другой, и увезли в неизвестном направлении.

По словам родственников, сначала их могли содержать в подвале здания полиции города Новая Каховка, которую захватчики сейчас используют в качестве офиса так называемой "комендатуры". Однако сегодня стало известно, что двоих пенсионеров, задержанных по неизвестным причинам, увезли в захваченный Херсон.

Как отмечают родственники, у пенсионеров - хронические болезни: у мужчины - артрит, ему тяжело ходить, у женщины - гипертоническая болезнь. Содержание в заключении без соответствующих лекарств может угрожать их жизни.

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Родственники пенсионеров призывают Международный Красный крест вмешаться в ситуацию и способствовать освобождению семьи пенсионеров.