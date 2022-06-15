Лучший путь уменьшить объемы продовольственного кризиса – заставить Россию прекратить агрессию против Украины, - Столтенберг

Главным источником продовольственного кризиса и глобального роста цен на продовольствие является агрессия России против Украины, поэтому лучший способ решения проблемы будет найден, если Россия остановит войну против Украины и разблокирует морские транспортные пути.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции перед встречей министров обороны стран-членов Альянса сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тема экспорта зерна из Украины очень критическая. Мы видели всплеск цен на продовольствие, и это только свидетельство глобальных последствий войны. Это не вызвано санкциями со стороны НАТО или Запада против россии, это прямое следствие российской войны против Украины. Мы сейчас видим, что россия пытается распространять нарратив, что подорожание зерна вызвано нашими санкциями. Это неправильно. Это вызвано войной, и лучший путь снизить объемы кризиса и вывезти зерно из Украины - чтобы россия остановила вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил: поскольку война продолжается, союзники по НАТО, в частности, из числа членов Европейского Союза, пытаются помогать Украине другими путями через сушу, но это позволяет транспортировку зерна в значительно меньших объемах.

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