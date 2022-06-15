"Удар под дых целому поколению": Воспоминания друзей киевского активиста Романа Ратушного, погибшего в бою против российских оккупантов

Новость о гибели разведчика 93-й бригады "Холодный Яр", 24-летнего активиста Романа Ратушного шокировала многих киевлян.

Об этом говорится в материале НВ, передает Цензор.НЕТ.

Роман погиб 9 июня во время выполнения боевого задания под Изюмом, известно об этом стало только 14 июня.

Киевский урбанист Виталий Селик познакомился с Ратушным, когда он еще был ребенком. Его мать, украинская поэтесса Светлана Поваляева, приходила с двумя сыновьями на киевские литературно-поэтические вечера. По его словам, 16-летний Ратушный с ночи находился на Евромайдане, когда в центре города собиралось еще немного людей. Впоследствии он оказался среди молодых людей и студентов, которых в ночь на 30 ноября жестоко избил "Беркут".

Читайте: Стойкость народа Украины напоминает нам - не воспринимать свободу и демократию как данность, - глава Пентагона Остин

Позже Роман занялся защитой Протасова Яра – зеленой зоны в Соломенском районе Киева. Также Ратушный был одним из соорганизаторов прошлогоднего Марша за Киев. Тогда столичные активисты с разных локаций объединились, чтобы показать, что в городе есть громада, которая хочет его защищать и развивать.

И даже когда Ратушный ушел на войну, он взял с собой патч с гербом Киева. "Воюя на Востоке, он защищал наш город и там", - подчеркнул Селик.

Евгений Черепня, близкий друг погибшего, который сейчас находится в рядах ВСУ, познакомился с Романом только в прошлом году, когда шел суд над активистом Сергеем Стерненко.

Вернувшись из Одессы, активисты пошли со стихийной акцией на Банковую. За участие в ней в марте 2021 года Печерский райсуд отправил Ратушного под домашний арест. Тот же считал эту меру пресечения попыткой остановить борьбу против застройки Протасового Яра. Под домашним арестом активист находился месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни убитых и до 500 раненых, - Резников

"Он, наверное, обладал лучшими качествами, присущими человеку. Но я хочу отметить его решительность, принципиальность и несгибаемость", - говорит о Ратушном Черепня. Ведь в какие бы обстоятельства он не попадал, как бы на него не пытались давить, глава движения "Защитим Протасов Яр" всегда выходил из ситуации очень достойно.

Ратушный не любил хвастаться своими действиями в мирное время, так поступал и после 24 февраля. "Он воевал не в Тик-Токе или инстаграмме, а действительно выполнял трудные боевые задачи. За что бы он не брался, он делал это искренне и пытался отдать всего себя", - добавил Черепня.

Арт-критик Анна Калугер описывает одну из своих встреч с Ратушным, когда ей было 18 лет, а ему - 17: "Убийственно красивый парень в костюме, с запонками, в идеально подобранном галстуке под рубашку, сидит у Могилянки, красиво курит и читает Kyiv Post" . Она считает погибшего человеком, который отвечал действиями за каждое свое слово, за каждое "Слава Украине", за все. "Потерять одного такого Рому – это просто удар под дых целому поколению", – добавляет Калугер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бою с россиянами погиб киевский активист Роман Ратушный