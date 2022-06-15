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Британия рассматривает отправку Украине большего количества противокорабельных ракет, - Уоллес

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Британия рассматривает отправку Украине большего количества противокорабельных ракет, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна рассматривает возможность отправки Украине еще больше противокорабельных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По словам министра, поставки управляемых РСЗО, которые Великобритания пообещала Украине, произойдет "неизбежно", и что Британия рассматривает возможность предоставления большего количества оружия.

"Очевидно, что мы изучаем возможность отправки большего количества противокорабельных систем, чем мы уже запланировали, типа Brimstone", - подчеркнул Уоллес.

Министр обороны Британии отметил, что его страна также рассматривает возможность отправки дополнительных противокорабельных ракет Гарпун.

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Ранее Уоллес заявил, что Британия передаст Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Вал Мишель

    @VALMICHEL7

    ·
    14 июн.

    Нас часто спрашивают, почему мы называем Шольца **********. Мы называем Шольца **********, потому что Шольц - ********. Надеюсь, мы дали исчерпывающий ответ.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Зброї забагато не буває.Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
  • Прощай немытая раССея
    Старшина Запаса

    @StarshinaZapasa

    ·
    9 июн.

    Украинская певица Марув (какая она, нахер, «украинская», она российская!) которая отказалась представлять страну на Евровидении и уехала жить и выступать в Россию, сделав там успешную карьеру, прилетела рожать в Киев. ДА ** ВАШУ МАТЬ-ТО!!!!

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