Нацполиция предотвратила теракт против руководства Украины, - Енин
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Сотрудники Нацполиции благодаря информации от оперативных источников предотвратили террористический акт, который готовился против руководства Украины.
Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам активно помогает население (в выявлении ДРГ. - Ред.). Во многом именно благодаря информации, которую мы получаем от наших оперативных источников, нам даже удалось предотвратить террористический акт против руководства нашего государства", - отметил он.
"Уверен, что после победы об этом можно будет рассказать гораздо больше", - добавил Енин.