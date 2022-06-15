Албания, Черногория и Северная Македония приняли заявление в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии приняли совместное заявление в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом он заявил во время брифинга с премьерами Албании и Черногории, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен всем за принятие совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. ... Наши страны должны быть полноправными членами ЕС и мы соглашаемся с тем, что наши государства не являются конкурентами на этом европейском пути, а лишь усиливают возможности друг друга. ", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что эффективным тактическим ответом на российскую агрессию должна быть еще большая помощь Украине.

"Седьмой санкционный пакет должен быть таким же ощутимым для государства-агрессора, как и шесть предыдущих вместе взятых", - сказал он.

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