Рашисты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину, обошлось без жертв, - ОВА

Российские оккупанты 15 июня в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровщины. По предварительной информации, жители не пострадали.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Нас снова обстреляли. Враг ударил с "Ураганов" по Зеленодольску и Апостолову. В Зеленодольске попали по жилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек. Предварительно люди не пострадали.

Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники. В Апостоловом – возгорание в лесополосе. Спасатели тушат пламя", - отметил глава обладминистрации.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Апостолового на Днепропетровщине. ФОТО