США готовят новый пакет военной помощи Украине с ракетами Harpoon, - СМИ

Администрация Байдена планирует выделить Украине новую военную помощь на сумму свыше $650 млн, включающую противокорабельные ракеты Harpoon.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на корреспондентов Bloomberg Дженнифер Джейкобс и Энтони Капаччо.

"Администрация Байдена планирует увеличить финансирование на военное вооружение и оборудование для Украины, сообщают источники Э. Капаччо и мои. Этот транш составит более 650 миллионов долларов. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на транспортных средствах", – отметила Джейкобс в своем твиттере.

В среду в Брюсселе встречаются министры обороны стран НАТО для обсуждения возможных дополнительных поставок оружия Украине.

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