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США готовят новый пакет военной помощи Украине с ракетами Harpoon, - СМИ

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США готовят новый пакет военной помощи Украине с ракетами Harpoon, - СМИ
Администрация Байдена планирует выделить Украине новую военную помощь на сумму свыше $650 млн, включающую противокорабельные ракеты Harpoon.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на корреспондентов Bloomberg Дженнифер Джейкобс и Энтони Капаччо.

"Администрация Байдена планирует увеличить финансирование на военное вооружение и оборудование для Украины, сообщают источники Э. Капаччо и мои. Этот транш составит более 650 миллионов долларов. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на транспортных средствах", – отметила Джейкобс в своем твиттере.

В среду в Брюсселе встречаются министры обороны стран НАТО для обсуждения возможных дополнительных поставок оружия Украине.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
  • Mykhailo Stepanov
    уявляю як у наших хлопців руки чешуться лупанути їми
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