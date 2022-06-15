Минсоцполитики анонсировало повышение ряда пенсионных выплат с 1 июля

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала повышение пенсионных выплат с 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будут повышены минимальные пенсии для инвалидов войны. Размер повышения составит 600 грн. Будут повышены надбавки за стаж сверх нормы, будут повышены пенсионные выплаты участникам войны и ветеранам труда, будет повышена на 80-100 грн государственная помощь по уходу за одинокими пенсионерами в возрасте от 80 лет", - сказала Лазебна.

Министр подчеркнула, что государство продолжает повышать социальные выплаты, несмотря на войну.

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