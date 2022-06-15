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Минсоцполитики анонсировало повышение ряда пенсионных выплат с 1 июля

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Минсоцполитики анонсировало повышение ряда пенсионных выплат с 1 июля
Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала повышение пенсионных выплат с 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будут повышены минимальные пенсии для инвалидов войны. Размер повышения составит 600 грн. Будут повышены надбавки за стаж сверх нормы, будут повышены пенсионные выплаты участникам войны и ветеранам труда, будет повышена на 80-100 грн государственная помощь по уходу за одинокими пенсионерами в возрасте от 80 лет", - сказала Лазебна.

Министр подчеркнула, что государство продолжает повышать социальные выплаты, несмотря на войну.

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Топ комментарии

  • Александр Товба
    Лазебній підвищити з/п на 80-100 грн.! Тільки якщо вона ветеран і їй 80 років .
  • Злий Грицько
    Коли ціни в магазинах злетіли дадуть якусь копійчину яка навіть 10-ти відсотків не перекриє ці ціни.
  • ярослав ильчишин 1e1e9a87
    За 32 роки незалежності ми могли жити,в крайньому випадку,як живуть поляки,але завдяки Кучмі,який наплодив олігархів і роздав їм Україну в користування,сьогодня маємо результат,розграбована держава,бідність і війна в придачу
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