Гауляйтер Аксенов признал, что Россия продает украинское зерно, завезенное в оккупированный Крым
6 47413
Россия продает украинское зерно, которое российские военные вывозят в оккупированный Крым из захваченных частей Херсонской и Запорожской областей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
"Зерно с освобожденных (оккупированных) территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", - заявил Аксенов.
Украинские власти обвиняют Россию в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Российские власти подтверждали, что вывозят украинское зерно в Россию и оккупированный Крым.