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Гауляйтер Аксенов признал, что Россия продает украинское зерно, завезенное в оккупированный Крым

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Гауляйтер Аксенов признал, что Россия продает украинское зерно, завезенное в оккупированный Крым
Россия продает украинское зерно, которое российские военные вывозят в оккупированный Крым из захваченных частей Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.

"Зерно с освобожденных (оккупированных) территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", - заявил Аксенов.

Украинские власти обвиняют Россию в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Российские власти подтверждали, что вывозят украинское зерно в Россию и оккупированный Крым.

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Топ комментарии

  • Саша Паш
    Да зеля, знатно ти всіх Українців макнув в лайно. Тобі цього не забудуть.
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    "Ми самі себе забезпечуємо зерном" - так и гопник в подворотне сам себя обеспечивает кошельком и мобилой
  • Chaban Yuriy
    Це ж треба, Зєля напав на Україну і краде українське зерно!
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