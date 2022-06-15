Ирпень привлечет итальянских специалистов для восстановления города, - мэр Маркушин

Ирпенский горсовет заключил меморандум о сотрудничестве с Венецианским университетом ИУАВ и Конфедерацией итальянской промышленности в Украине для привлечения зарубежных специалистов к восстановлению города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Он отметил, что для заключения меморандума "в Ирпень прибыл почетный консул Украины в Италии, президент "Конфиндустрии Украина" Марко Тосон. А временно исполняющий обязанности ректора Венецианского университета ИУАВ Бенно Альбрехт был с нами на онлайн связи".

Венецианский университет был основан в 1926 году как одна из первых архитектурных школ в Италии и на сегодняшний день является одним из лучших университетов архитектуры в Европе. А "Конфиндустрия Украина" – это украинское отделение крупнейшей организации промышленного объединения в Италии, в которую входят все самые успешные крупные итальянские компании.

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"Вместе мы планируем привлечь лучших специалистов по комплексному восстановлению территории и инфраструктуры Ирпеня. Кроме того, господин Тосон пообещал, что "Конфиндустрия Украина" объединит итальянские компании для технической и строительной части работ и проектов реконструкции Ирпеня", - сообщил Маркушин.