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Ирпень привлечет итальянских специалистов для восстановления города, - мэр Маркушин

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Ирпень привлечет итальянских специалистов для восстановления города, - мэр Маркушин
Ирпенский горсовет заключил меморандум о сотрудничестве с Венецианским университетом ИУАВ и Конфедерацией итальянской промышленности в Украине для привлечения зарубежных специалистов к восстановлению города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Он отметил, что для заключения меморандума "в Ирпень прибыл почетный консул Украины в Италии, президент "Конфиндустрии Украина" Марко Тосон. А временно исполняющий обязанности ректора Венецианского университета ИУАВ Бенно Альбрехт был с нами на онлайн связи".

Венецианский университет был основан в 1926 году как одна из первых архитектурных школ в Италии и на сегодняшний день является одним из лучших университетов архитектуры в Европе. А "Конфиндустрия Украина" – это украинское отделение крупнейшей организации промышленного объединения в Италии, в которую входят все самые успешные крупные итальянские компании.

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"Вместе мы планируем привлечь лучших специалистов по комплексному восстановлению территории и инфраструктуры Ирпеня. Кроме того, господин Тосон пообещал, что "Конфиндустрия Украина" объединит итальянские компании для технической и строительной части работ и проектов реконструкции Ирпеня", - сообщил Маркушин.

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Топ комментарии

  • Player New
    Одні вже клали асфальт по 6 млн доларів за км.
  • Player New
    Знов таки ще нічого не закінчилось, дуже можливий новий прорив і бомбардування з півночі, поставте найбазовіші модульні будинки й забезпечення їх комунікаціями та теплом, зараз не час будувати повітряні замки.
  • Liya d21d54a3
    Ніяк потвори не можуть нажертися так, щоб вже очі повилазили.

    Хімік-характерник @geterogen

    · 5 ч

    Рівень піздецю: в #Ірпінь забудовники вже починають вирізати залишки лісу між Університетською та Лісовою для побудови ЖК. Це при тому що в місті "пошкоджено до 75% будівель", люди почали продавати квартири і ціни вже впали.
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