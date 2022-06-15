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Мэру Волчанска на Харьковщине объявили подозрение в государственной измене, - прокуратура

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Мэру Волчанска на Харьковщине объявили подозрение в государственной измене, - прокуратура
На Харьковщине городскому голове Волчанска сообщили о подозрении в государственной измене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении городскому голове Волчанска Харьковской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник, перешедший на сторону России, поддержал создание так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области" и добровольно участвовал в ее деятельности.

3 июня 2022 года во временно захваченном Купянске он принял участие в мероприятии, на котором был создан незаконный орган.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Real Dmitry Smirnov⚡
    @Dmitry88872798
    ·
    10 год
    На фото жилой дом в Кировской области. Сфоткал прямо сейчас. В нём живут дети, старики, в нём нет канализации и водопровода, он сгнил ещё пятнадцать лет назад. Жители горячо поддерживают мысль отстроить Донбасс заново.
  • Timur Davidov
    Чому їм завжди замазують сраки???
  • Федя Рашпиль 20835d0e
    я так понимаю он уже где то с курщины или еще дале снял штаны и показывает жопу всему колхозу мадам венедиктовой !! мля ну ни одного предателя не могут поймать прежде чем не дадут удрать !! МЕРТвЕЧУК правда исключение ..... но то спец - предатель , он нужен здесь для большого дела.
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