Новости • Агрессия России против Украины, Война

Новый пакет оружия от США для Украины будет объемом $1 млрд, - Reuters

6 04825
Новый пакет оружия от США для Украины будет объемом $1 млрд, - Reuters
Белый дом в среду объявит о новой военной помощи Украине на сумму около 1 миллиарда долларов, которая будет включать в себя противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом агентству Reuters стало известно от своих источников.

Пакет помощи можно разделить на две категории: передача избыточных средств из запасов США и другого оружия, которую финансирует Инициатива содействия безопасности Украины – отдельная программа, утвержденная Конгрессом.

США планируют передать больше ракет для систем залпового огня (РСЗО), которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц М777 и запасные части.

Также ожидается, что США передадут противокорабельные ракетные установки Harpoon наземного базирования, о чем сообщало агентство Bloomberg, а также защищенные радиостанции и средства ночного видения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовят новый пакет военной помощи Украине с ракетами Harpoon, - Bloomberg

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • olele
    Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що в Україну, крім вже аноносованої зброї, можуть бути відправлені також протикорабельні ракети. https://t.me/operativnoZSU/28698
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Респект та щира подяка амерським друзям!! Спільними зусиллями знищимо московську орду,нанівець!!))
  • Aks World
    Никто тебе не мешает спроектировать и сделать свои собственные химмарсы и подарить армии.
    Спасибо американскому правительству, которое за деньги своих налогоплательщиков подарило нам даже эти 4 химмарса.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости