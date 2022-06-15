Новый пакет оружия от США для Украины будет объемом $1 млрд, - Reuters
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом агентству Reuters стало известно от своих источников.
Пакет помощи можно разделить на две категории: передача избыточных средств из запасов США и другого оружия, которую финансирует Инициатива содействия безопасности Украины – отдельная программа, утвержденная Конгрессом.
США планируют передать больше ракет для систем залпового огня (РСЗО), которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц М777 и запасные части.
Также ожидается, что США передадут противокорабельные ракетные установки Harpoon наземного базирования, о чем сообщало агентство Bloomberg, а также защищенные радиостанции и средства ночного видения.
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