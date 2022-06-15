Байден объявил о выделении Украине $1 млрд помощи в сфере безопасности и $225 млн дополнительной гуманитарной помощи

Президент США Джо Байден 15 июня объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белый Дом.

Байден заявил: "Сегодня утром я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить жестокую и продолжающуюся войну России против Украины. Я подтвердил свою преданность тому, что Соединенные Штаты будут стоять на стороне Украины, когда она защищает свою демократию и поддерживает свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом неспровоцированной российской агрессии.

Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще на 1 миллиард долларов помощи в сфере безопасности, включая дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе. Мы также обсудили сегодня в Брюсселе усилия министра Остина по координации дополнительной международной поддержки украинских вооруженных сил.

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Мы также остаемся преданными поддержке украинского народа, жизнь которого была разорвана этой войной. Сегодня я также объявляю о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов, чтобы помочь людям в Украине, в том числе путем поставки безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств и медицинской помощи, еды, жилья и наличных денег для семей, чтобы приобрести вещи первой необходимости .

Мужество, стойкость и решимость украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, который борется за свою свободу".

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