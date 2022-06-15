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Россия заинтересована в достижении политико-дипломатических договоренностей, но переговоры заморожены украинской стороной, - Патрушев

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Россия заинтересована в достижении политико-дипломатических договоренностей, но переговоры заморожены украинской стороной, - Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российское руководство заинтересовано в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия. Однако переговоры между Москвой и Киевом сейчас заморожены украинской стороной", - заявил Патрушев на заседании высоких представителей стран БРИКС.

По словам секретаря российского Совета безопасности, переговоры между Украиной и Россией заморозили из-за настояний представителей США и Великобритании.

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Топ комментарии

  • Lopik Kocur
    А він *** в бєлки відєл?
  • ПравдаЛюбка
    Це той патрушев щоб був в Омані разом з нашим найвеличнішим.
  • Right Right 2d264255
    В Омані Зеля на зустрічі з Патрушовим обіцяв йому здати всю країну, але наш народ посилає нах Моніку з його оманськими домовленостями 👍
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