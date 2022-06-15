В Польше заявили, что на строительство элеваторов у украинской границы уйдет до четырех месяцев
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ковальчик написал в фейсбуке.
Он отметил, что анонсированное накануне заявление президента США Джо Байдена о намерении построить временные зернохранилища на польско-украинской границе является "крайне интересной идеей", но ее воплощение требует разработки многих практических вопросов и конкретных решений.
"Речь идет, в частности, о расположении, размере, вспомогательной инфраструктуре, источниках финансирования, вопросе собственности и многих других проблем", - отметил Ковальчик.
По мнению польского министра, элеваторы должны быть там, где заканчиваются широкие украинские пути. "Тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить грузоподъемность".
Он также отметил, что в настоящее время Польша может обеспечить вывоз около 1,5 миллиона тонн зерна из Украины в месяц, в то время как потребность Киева составляет около пяти миллионов.
"При этом следует отметить, что реализация такого вида инвестиций занимает около трех-четырех месяцев", – добавил Ковальчик.