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Словакия передаст Украине вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию

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Словакия передаст Украине вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию
Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате "Раммштайн" в Брюсселе.

"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасов", - сказал он.

"Мы также обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", - отметил Остин.

Глава Пентагона подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Константин К e77bcd2e
    Армия которая остановила рашистов полностью заслуга Порошенко. В 2014 армии не было вообще. С 2019 армия активно уничтожалась зеленой шоблой и несмотря на все это мы смогли остановить нацистскую чуму, потом боневтик вылез из бункера и начал пиарится.
  • Claudia Smith
    у лютому 2022 заборгованість по зарплаті була 7 млрд грн. це лише один факт. із мільйона. покажи тепер, що ти будеш із ним робити, чортова ботяра.

    далі. була повністю підготована ракетна програма. Вільхи, Нептуни. тільки бери - і запускай у виробництво. зекоманда закрила цю програму повністю. що ти скажеш на це, ідіот????ї

    генерала Марченка посадили в тюрму, 5000 броніків просто згноїли. обвинувачення так і не змогли довести. Що на це??????

    клістрони до ППО.
    ну, відповідай, скотина!!! це мінімум самих кричущих фактів.
    що ти скажеш на це???

    вангую - нічого. заткнеться і піде забирати свої 3 грн за комент у подоляка.
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