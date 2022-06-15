Макрон, Драги и Шольц приедут в Киев перед ключевым решением о статусе кандидата на вступление в ЕС, - СМИ

Лидеры Франции, Италии и Германии планируют в четверг, 16 июня совершить совместную поездку в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Financial Times, которому это сообщили высокопоставленные европейские дипломаты и чиновники.

Официально визит не был подтвержден, хотя о нем писали СМИ.

Визит состоится в преддверии оценки Европейской комиссией того, следует ли предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. По словам чиновников, знакомых с вопросом, Еврокомиссия, вероятно, заявит, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС при условии, что она проведет ряд реформ, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

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Впрочем, страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, следует ли рассматривать эти реформы как предварительное условие для того, чтобы Украина стала кандидатом, следует ли определить контрольный список реформ перед следующим шагом на пути к ЕС - официальным открытием переговоров о вступлении .

Дипломаты в Брюсселе считают, что визит трио в Украину необходим для сбора достаточной поддержки для варианта предоставления статуса кандидата в члены ЕС уже сейчас, а список реформ, которые необходимо провести, будет предоставлен на более позднем этапе.

Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия предоставит свое заключение по кандидатскому статусу для Украины. По данным Politico, Еврокомиссия планирует в своем заключении рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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