Министр обороны США Остин сообщил, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США

Новый пакет американской военной помощи включает в себя: дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

По его словам, Украина получит:

18 единиц 155-мм гаубиц;

36 тысяч 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

4 автомобиля для ремонта техники;

две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Кроме этого, как сообщалось, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars, Словакия - вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Напомним, американский президент Джо Байден позвонил по телефону Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

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