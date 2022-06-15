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Министр обороны США Остин сообщил, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США

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Министр обороны США Остин сообщил, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США
Новый пакет американской военной помощи включает в себя: дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

По его словам, Украина получит:

18 единиц 155-мм гаубиц;
36 тысяч 155-мм снарядов;
18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
дополнительные снаряды к HIMARS;
4 автомобиля для ремонта техники;
две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
тысячи защищенных радиостанций;
тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Кроме этого, как сообщалось, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars, Словакия - вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Напомним, американский президент Джо Байден позвонил по телефону Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

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Топ комментарии

  • Claudia Smith
    Порошенка треба було вибрати, довбень. до тебе не дійшло іще? ну ти й тупень.
  • Voc Vox
    ***** тогда клоуна выбрали?
  • Volynianyn 6
    Б**дь! Ми так війну ніколи не виграємо! Генштаб каже, що треба 1000 гармат, а вони дають 18 штук. 18! Просто знущання якесь!
    п.с. можете мене банити, але я не хочу, щоб моя країна перетворилася в Афганістан. Я не хочу війни на десятиліття.
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