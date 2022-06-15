Министр обороны США Остин сообщил, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США
30 136163
Новый пакет американской военной помощи включает в себя: дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
По его словам, Украина получит:
18 единиц 155-мм гаубиц;
36 тысяч 155-мм снарядов;
18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
дополнительные снаряды к HIMARS;
4 автомобиля для ремонта техники;
две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
тысячи защищенных радиостанций;
тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.
Кроме этого, как сообщалось, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars, Словакия - вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.
Напомним, американский президент Джо Байден позвонил по телефону Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.