Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшую поддержку Украины
1 5943
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен написал в твиттере.
"Сегодня говорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. Вместе мы поможем народу Украины защитить и восстановить свою страну", - написал он.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": США круглосуточно работают и будут работать над помощью Украины, - Блинкен