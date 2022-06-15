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Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на поле боя и угрозы продовольственной безопасности

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Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на поле боя и угрозы продовольственной безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию на поле боя и угрозы продовольственной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"На постоянной связи с Борисом Джонсоном. Согласовали позиции накануне важных международных мероприятий. Обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности", - написал Зеленский.

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