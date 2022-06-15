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Канада передаст Украине заменяемые стволы для гаубиц

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Канада передаст Украине заменяемые стволы для гаубиц
Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он будет включать заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

О выделении новой военной помощи объявила министр обороны Канады Анита Ананд. Она заявила, что Украине предоставят 10 заменяемых стволов, предназначенных для гаубиц М777, которые ранее передали западные партнеры.

Стоимость очередного пакета составляет около 9 млн канадских долларов (5,7 млн фунтов стерлингов).

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"Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы предоставлять Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую для защиты суверенитета и безопасности", - отметила министр.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошла встреча в формате "Рамштайн" по военной поддержке Украины.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Щира подяка канадійським браттям!! Це дуже необхідна річ,ствол це розхідний матеріал,дуже важлива запчастина!!!)))
  • sergey Lyashko
    Трохи складнішне асфальтобетону.
  • Mykola Trofimenko
    Всьому свій час
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