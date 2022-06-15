Участники группы "Рамштайн" проявили очень мощную готовность поддерживать Украину столько, сколько нужно, - Остин

Коалиция из почти 50 стран, проведших сегодня в Брюсселе встречу в формате "Рамштайн-3", будет предоставлять Украине военную помощь в борьбе против агрессии РФ так долго, как это будет необходимо.

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередной встречи Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Одна из вещей, которые я вынес из этой конференции, есть решимость всех участников... Это были министры из стран по всему миру, не только союзники по НАТО. Они проявили очень мощную готовность сконцентрироваться и объединить усилия, чтобы эта борьба ( Украины – ред.) получила дополнительные возможности. Речь идет о готовности работать со странами-партнерами или использовать свой промышленный потенциал.Поэтому мы будем сосредоточены на этой задаче так долго, сколько это необходимо. Обязательства от стран, которые мы услышали сегодня, были очень обнадеживающими", - подчеркнул руководитель военного ведомства США.

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