Зеленский примет участие в саммитах G7 и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что примет участие в саммитах G7 и НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях: от федерального канцлера Германии Олафа Шольца – в саммите G7, от генсека НАТО Йенса Столтенберга – в саммите НАТО в Мадриде", – написал Зеленский.

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