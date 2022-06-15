Враг пытается атаковать на Донбассе одновременно на девяти направлениях, - Залужный

Российские оккупанты пытаются одновременно атаковать на девяти направлениях на Донбассе.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается упорная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях", - написал Залужный в фейсбуке.

В частности, противник ведет наступление с юга на север на направлениях Попасная – Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная – Николаевка, Попасная – Берестово, с севера на юг на направлениях Богородичное – Славянск, Изюм – Славянск, ниже – Попасная – Светлодарск, с востока на запад - в направлении Северодонецк - Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк - Метелкино, Тошковка - Камышеваха.

"В целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ. По его словам, Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. "Город не может рассматриваться никак иначе", - подчеркнул Залужный.

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"Все, кто сегодня в строю, - герои. Спасибо вам за службу! Спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные силы Украины!" – подчеркнул генерал.