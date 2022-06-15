Враг пытается атаковать на Донбассе одновременно на девяти направлениях, - Залужный
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжается упорная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях", - написал Залужный в фейсбуке.
В частности, противник ведет наступление с юга на север на направлениях Попасная – Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная – Николаевка, Попасная – Берестово, с севера на юг на направлениях Богородичное – Славянск, Изюм – Славянск, ниже – Попасная – Светлодарск, с востока на запад - в направлении Северодонецк - Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк - Метелкино, Тошковка - Камышеваха.
"В целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ. По его словам, Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. "Город не может рассматриваться никак иначе", - подчеркнул Залужный.
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"Все, кто сегодня в строю, - герои. Спасибо вам за службу! Спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные силы Украины!" – подчеркнул генерал.