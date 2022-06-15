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Великобритания и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции относительно Украины, - Зеленский

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Великобритания и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции относительно Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении очередного сигнала о постоянной оборонной поддержке Украины.

"Есть, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной. В рамках "Рамштайна" Великобритания и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств", - сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершил разговор с Борисом Джонсоном. Ключевые темы - оборонная поддержка и координация шагов в преддверии важных встреч в июне", - сообщил Зеленский. Он также ожидает увеличения поддержки после третьей встречи в формате "Рамштайн".

"Провел сегодня важный разговор с президентом Америки Джо Байденом. Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей обороны - новом пакете поддержки на миллиард долларов. Это береговая оборона, артиллерия, современные ракетные системы. Будем ждать", - сказал также президент.

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Топ комментарии

  • Константин К e77bcd2e
    разовые акции это не выход. У нас война на годы и решения должны быть системными. Нужно прекращать мыслить пиар акциями, донорскими конференциями, волонтерами, концертами 95 квартала.
  • 5 копійок
    Ну ніяк не може клоун щоб не пропіаритись.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Если вы про Зеленского то он на это не способен.
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