Российские вертолеты ракетами обстреляли Глухов на Сумщине. 1 человек погиб, 6 ранены, - Живицкий

На Сумщине один человек погиб от ракетных обстрелов окрестностей Глухова. Еще три человека погибли вследствие подрыва автомобиля на российской мине.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

В среду днем ​​россияне дважды обстреляли Новослободскую громаду: били из минометов и артиллерии.

"На одной из грунтовых дорог на мине российских врагов (вероятно ТМ-62) взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один получил ранение. Сейчас находится в больнице", - написал Живицкий.

Он проинформировал, что после 14:00 были единичные выстрелы по Эсманьской и Белопольской громадах.

"После 20:00 два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шесть ранены. Повреждены объекты инфраструктуры", - написал Живицкий.

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