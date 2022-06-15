Двое американских добровольцев попали в плен к россиянам под Харьковом, - The Telegraph

Двое бывших американских военных попали в плен во время боевых действий с российскими агрессорами в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Telegraph.

По словам товарищей, воевавших вместе с ними, они попали в плен во время ожесточенного боя к северо-востоку от Харькова на прошлой неделе.

39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Хюин служили добровольцами в подразделении регулярной украинской армии. Считается, что они первые американские военнослужащие, оказавшиеся российскими военнопленными.

Они присоединятся ко все большему количеству западных военнослужащих-добровольцев, захваченных российскими войсками, в том числе трех британцев – Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Эндрю Хилла.

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