Саммиты G7 и НАТО продемонстрируют единство Запада в долгосрочной поддержке Украины, - Джонсон
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Саммиты G7 и НАТО продемонстрируют единство Запада в поддержке Украины.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Саммиты G7 и НАТО в конце этого месяца позволят продемонстрировать единство Запада и его решимость поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - написал Джонсон в твиттере.
Он отметил, что в телефонном разговоре в среду вечером с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил полную поддержку Великобритании до победы Украины.