В ООН изучают факты принудительной депортации украинских детей Донбасса в Россию, - Бачелет

Управление Верховного комиссара по правам человека изучает сообщения о насильственной депортации детей из детских домов на оккупированных территориях Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Такое заявление в среду на заседании Совета по правам человека в Женеве сделала Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет.

"Мы обеспокоены вероятными планами российских властей разрешить перемещение детей из Украины в семьи в России, что, похоже, не предусматривают шаги по воссоединению семей и не учитывают интересы ребенка", - сказала она, отметив, что УВКПЧ не имеет данных о количестве похищенных детей.

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По данным ЮНИСЕФ, до российского вторжения 24 февраля в детских домах, интернатах и ​​других учреждениях Украины находилось более 91 тысячи детей.

Согласно заявлению ЮНИСЕФ, Россия "может изменить действующее законодательство, чтобы облегчить ускоренное усыновление" сирот из Украины.

На пресс-конференции в Киеве в среду члены комиссии Совета по правам человека, расследующей российские зверства в Украине, заявили, что "на временно оккупированных территориях исчезло значительное количество детей, особенно из детских учреждений".

В то же время, пока трудно установить, куда они были вывезены, отметила одна из трех членов комиссии Жасминка Джумхур.

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