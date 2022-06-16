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Новости действительно хорошие, - Зеленский о третьем "Рамштайне"

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Новости действительно хорошие, - Зеленский о третьем "Рамштайне"
По итогам встречи в формате "Рамштайн" пришли отличные новости. Украина ожидает увеличения помощи партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил в своем видеообращении 15 июня.

Он отметил, что Киев получил четкий сигнал о постоянной оборонной поддержке.

"Сегодня много новостей о третьей встрече в формате "Рамштайна". Новости действительно хорошие. Ожидаем увеличения поддержки. Есть четкий сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной", - сказал Зеленский.

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Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет пособия на 1 млрд долларов.

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