Новости

У экс-премьера Крыма во время обыска изъяли археологических сокровищ больше, чем есть в Национальном музее, - СМИ

26 05650
У экс-премьера Крыма во время обыска изъяли археологических сокровищ больше, чем есть в Национальном музее, - СМИ
У бывшего нардепа и премьер-министра Крыма Валерия Горбатова изъяты сокровища, превышающие коллекцию Национального музея истории Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Історична правда.

В одном из офисов в центре Киева правоохранительные органы обнаружили большую коллекцию нелегально добытых археологических памятников и других ценностей. Обыск длится уже более суток.

Сейчас известно о 240 акинаках - скифских мечах, византийских мечах, которых вообще нет в украинских музеях. Для сравнения – в Национальном музее истории Украины хранится лишь около 100 таких предметов. В отдельной комнате – монеты античного периода.

Скорее всего, акинаки и другие артефакты найдены "черными копателями" в Крыму. Сохранялись они в плохих условиях, поэтому требуют детального описания, реставрации и перемещения в нормальные условия хранения.

Владельцем коллекции является Валерий Горбатов, председатель Совета министров Автономной Республики Крым в 2001-2002 гг., народный депутат в 1994-2006 гг., член Селянской партии, Народно-демократической партии, "Трудовой Украины", "Возрождение регионов", "Единой Украины" ", СДПУ(О), СПУ, "Нашей Украины" и Партии защитников Отчизны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты откопали в Крыму коллекцию украшений III века. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Andrew86
    Самое интересное обнаружится при обысках у Кучмы
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Товаристчшщ, по ходу, ещё и партбилеты коллекционировал.
  • три - пятнадцать
    а в оповських?
    Mожна буде виплатити всі борги країни за останні 3 роки і жодна зелена тварь з них не схудне...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости