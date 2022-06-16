У экс-премьера Крыма во время обыска изъяли археологических сокровищ больше, чем есть в Национальном музее, - СМИ

У бывшего нардепа и премьер-министра Крыма Валерия Горбатова изъяты сокровища, превышающие коллекцию Национального музея истории Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Історична правда.

В одном из офисов в центре Киева правоохранительные органы обнаружили большую коллекцию нелегально добытых археологических памятников и других ценностей. Обыск длится уже более суток.

Сейчас известно о 240 акинаках - скифских мечах, византийских мечах, которых вообще нет в украинских музеях. Для сравнения – в Национальном музее истории Украины хранится лишь около 100 таких предметов. В отдельной комнате – монеты античного периода.

Скорее всего, акинаки и другие артефакты найдены "черными копателями" в Крыму. Сохранялись они в плохих условиях, поэтому требуют детального описания, реставрации и перемещения в нормальные условия хранения.

Владельцем коллекции является Валерий Горбатов, председатель Совета министров Автономной Республики Крым в 2001-2002 гг., народный депутат в 1994-2006 гг., член Селянской партии, Народно-демократической партии, "Трудовой Украины", "Возрождение регионов", "Единой Украины" ", СДПУ(О), СПУ, "Нашей Украины" и Партии защитников Отчизны.

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