Оккупанты разрушили ракетным ударом строительное предприятие на Днепропетровщине, - ГСЧС

К вечеру 15 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Из-за ракетных ударов россиян в Новомосковском районе разрушено строительное предприятие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"Вражеские ракеты ударили по Новомосковскому району. Раздались два взрыва. Разрушено строительное предприятие", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, уничтожено здание производства.

На месте происшествия произошел пожар, там работают спасатели, они тоже разбирают завалы.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

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