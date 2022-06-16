Оккупанты разрушили ракетным ударом строительное предприятие на Днепропетровщине, - ГСЧС
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К вечеру 15 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Из-за ракетных ударов россиян в Новомосковском районе разрушено строительное предприятие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"Вражеские ракеты ударили по Новомосковскому району. Раздались два взрыва. Разрушено строительное предприятие", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, уничтожено здание производства.
На месте происшествия произошел пожар, там работают спасатели, они тоже разбирают завалы.
По предварительным данным, из людей никто не пострадал.